UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Javier Coronas: "Los humoristas no hacen nada malo. Solo dan su opinión distorsionada de la realidad"

Junto a Raúl Cimas y Pepe Colubi, el cómico aterriza este fin de semana en el Teatro de la Laboral, de Gijón, con su show, Ilustres Ignorantes

ondacero.es

Oviedo |

Hoy tengo el gusto de presentarles a un catalán de nacimiento, aragonés de adopción y madrileño por exigencias del guión, que maneja eso del humor con maestría de orfebre.

Tras haber tenido trabajos de lo más variopinto, Javier Coronas empezó su aventura en este medio, tras pagarse un curso en la radio. Estuvo en emisoras locales en Zaragoza, sin cobrar, e incluso tuvo que realizar labores comerciales para sobrevivir.

Prueba viviente de que un simple “a tomar por culo” te puede abrir las puertas del cielo televisivo, ha colaborado con titanes de la industria como Andreu Buenafuente, y es estandarte de programas icónicos de la pequeña pantalla como Lo + Plus o Ilustres Ignorantes. También ha escrito varios libros. Y, en su faceta de actor, ha participando en películas como Una de zombis (2003) y Pequeños Calvarios (2024).

Este fin de semana, nos visita, por partida doble, en el Teatro de la Laboral, de Gijón, junto a Raúl Cimas, Pepe Colubi y un invitado sorpresa, con su show, Ilustres Ignorantes.

