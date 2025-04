La investigación sobre la empresa será "de arriba abajo", advierte Barbón

Luto en Asturias

Lo importante hoy son los nombres: Amadeo, Jorge, David, Rubén e Iván. Son los de los mineros leoneses que perdieron la vida en la planta 3 de Mina Cerredo. El dolor de la capilla ardiente de Villablino y el silencio en Asturias se conjuga con el interés en una investigación que concluya por qué pasó. Y con la atención a los heridos: en el Hospital Central de Asturias (HUCA) hay dos, ambos estables en la UCI por traumatismo craneoencefálico y otras fracturas. Otro está en La Paz, Madrid, por la gravedad de las quemaduras. Un cuarto está en un hospital de El Bierzo. Asturias vive hoy y mañana jornada de luto. Banderas a media asta y suspensión de agenda política autonómica.

En las escalinatas de la Junta General del Principado se leía la declaración de la junta de portavoces: "manifiesta su consternación ante el trágico accidente. Traslada su apoyo y esperanza de pronta recuperación a los heridos y expresa su dolor a las familias de los fallecidos".

A renglón seguido, minuto de silencio en el que estaban el presidente del Principado Adrián Barbón, el presidente del parlamento Juan Cofiño, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Chamorro, el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli, consejeros, diputados autonómicos y concejales ovetenses. También ciudadanos en la calle Fruela.

Investigación

Hay dos claves de la investigación: qué provocó la explosión por grisú y por qué los mineros estaban con reparaciones en una zona que no cubría el permiso de investigación complementaria. El presidente del Principado Adrián Barbón indica que los afectados realizaban tareas de reparación en una zona ajena al permiso de investigación del Principado: "no tenían autorización para ello, era una autorización de retirada de material de la antigua mina". Recordamos que Blue Solving, la empresa con derechos, buscaba grafito y carbón de alta calidad, no realizaba labores extractivas en Mina Cerredo. En entrevista en TVE, Barbón transmitía que esta mina no era conocida por elevadas concentraciones de grisú. "muchos técnicos dudaban de grisú en esta mina porque no era una cuestión históricamente relevante". El presidente pide sosiego para realizar la investigación que, avanza, será exhaustiva sobre la empresa porque "se analiza absolutamente todo y ahí la empresa va a ser chequeada de arriba abajo".

En Villablino está la delegada del Gobierno Adriana Lastra ha señalado que esta mina, clausurada desde ayer, tenía permiso de investigación por 10 días más y que hace unos meses pasó una revisión. "Hubo inspección rutinaria y estaba todo en regla y haciendo los trabajos para los que tenía permiso". Lastra ha señalado que la Guardia Civil se encarga de la investigación y contará con apoyo de especialistas que llegarán pronto a Asturias. "Esta semana se desplazará el equipo especializado en explosiones de La Coruña".

En Onda Cero hemos hablado con el secretario del SOMA FITAG UGT. José Luis Alperi pide que la investigación la lidere la Comisión Regional de Seguridad Minera. "Ese análisis e informes de lo que ha podido ocurrir debe hacerse en el ámbito de una reunión de la Comisión porque son los que más experiencia y datos tienen para el análisis de accidentes". Alperi también reclama una investigación certera. No es momento, advierte, de llegar a conclusiones rápidas o preguntarse si se pudo haber evitado. "Me produce mucho respecto decir que se podría haber evitado, hay que esperar a los informes y tener un cierto grado de argumentación cuáles han sido las causas".

Los diputados de la Junta estuvieron en el minuto de silencio de esta mañana. El presidente del PP Álvaro Queipo enviaba un mensaje a los afectados. En línea similar, la diputada de IU Delia Campomanes quien añadía el mensaje de la necesidad de evitar accidentes laborales.