Los interlocutores del plan de choque se reúnen este martes 11

Concentración esta mañana en Oviedo contra la siniestralidad laboral convocada por UGT y Comisiones Obreras tras el último accidente mortal, el de un joven de 27 años electrocutado en unas labores de limpieza en Coaña. Según UGT, son 18 fallecidos este año, incluida una empleada del hogar. En el manifiesto leído antes de un minuto de silencio, los sindicatos depositaban la responsabilidad de la seguridad y salud laborales en las empresas tal y como recoge la ley. Las centrales anunciaban una reunión del Principado, empresas y los propios sindicatos este martes 11 de noviembre para analizar el cumplimiento del plan de choque activado hace un año tras la sucesión de muertos en el ámbito laboral del último cuatrimestre de 2024. Exigen más inspectores o la cobertura de las vacantes del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

El secretario de Organización de UGT Abel Suárez explica que no basta simplemente con la elaboración de informes o con servicios externos cuya labor influye menos en empresas pequeñas, como suele ocurrir en áreas rurales. El secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras José Manuel Suárez Baragaño adelanta que exigirán el cumplimiento total del plan de choque con motivo de la reunión del martes.