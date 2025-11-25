Piloña aprueba un presupuesto de 7.380.006,59 euros para 2026

El alcalde de Piloña, Iván Allende, ha destacado el buen momento económico del Ayuntamiento tras el crecimiento sostenido de las últimas cuentas.

El Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, tanto en gastos como en ingresos, asciende a 7.380.006,59 €. Esta cuantía es superior a la de las anualidades 2025 (6.985.246,81 €) y 2024 (7.119.039,19 €), teniendo en cuenta que en el ejercicio 2024 se incluía una operación de crédito por valor de 638.664,63 € correspondiente al campo de fútbol de Villamayor.

El incremento del presupuesto con respecto al último ejercicio es de 5,65%. Las mayores partidas de Ingresos corresponden a los impuestos directos y Transferencias corrientes, mientras que las de gastos se van a personal y bienes normales y servicios.