Movilidad inicia las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo en Arriondas con una inversión global de 5,2 millones

El Gobierno de Asturias ha iniciado los trabajos de ampliación del puente Emilio Llamedo en Les Arriondes/Arriondas, que implicará la creación de una nueva conexión entre las dos orillas del Sella con menor impacto ambiental y mayor seguridad para peatones y vehículos. La inversión global en el proyecto supera los 5,2 millones.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han visitado esta mañana los trabajos acompañados por el alcalde de Parres, Emilio García Longo.

La actuación atiende una vieja demanda de los vecinos y vecinas y del Ayuntamiento de Parres. Los trabajos de construcción se han postergado hasta el final del verano para minimizar las molestias durante la temporada con mayor afluencia de visitantes.

Las labores de ampliación del puente han obligado desde principios de esta semana a desviar el tráfico de entrada a Les Arriondes/Arriondas por el acceso sur, a través de una nueva glorieta operativa desde principios de verano que Principado ha ejecutado para facilitar la fluidez de la circulación.

Este nuevo enlace se ha planificado como parte del proyecto de ampliación del puente, con el fin de ofrecer una alternativa adecuada de acceso a la población y facilitar también la entrada a un equipamiento de referencia para la comarca como el Hospital Francisco Grande Covián.

Calzadas más anchas, paso peatonal y mirador

El proyecto de ampliación del puente Emilio Llamedo, que supondrá una remodelación integral de la infraestructura, ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción por 3.716.980 euros. La compañía dispone de 24 meses para completar la actuación, que ampliará notablemente las aceras y mejorará la seguridad para peatones y vehículos.

Las obras consistirán en la sustitución completa de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón sobre el río Sella, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del río Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.

Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas/Les Arriondes tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.