Incremento de delitos sexuales, económicos y de tráfico en Asturias en 2024

Incremento de los delitos sexuales, económicos y de tráfico

Aumenta la delincuencia en Asturias en explotación sexual, prostitución de menores, violencia de género y delitos económicos. Son algunas de las conclusiones de la memoria anual 2024 de la Fiscalía Superior de Asturias presentada con motivo de la solemne apertura del Año Judicial en el Principado. El Fiscal Superior Gabriel Bernal del Castillo indica que los procedimientos penales por delito grave o menos grave se incrementaron un 35,5% respecto al año anterior. Fuerte incremento que hay que ponderar porque, advierte, se debe en buena parte al desplazamiento temporal de casos retrasados por sucesivas huelgas en el servicio de la Administración de Justicia.

En cualquier caso, hay áreas con incrementos significativos para el Fiscal Superior. Es el caso del aumento de las menores que son víctimas de prostitución “sin que sean conscientes de ello”. Sobre los menores, Bernal del Castillo alerta de la necesidad de más formación en centros escolares sobre uso responsable de la tecnología con atención especial a agresiones en torno a colegios e institutos que son alentadas por varios chicos para grabarlo y difundirlo. En materia sexual, hay un leve descenso del 2% pero hay una “preocupante violencia sexual contra menores de edad en el círculo familiar y con acciones prolongadas en el tiempo”. Además, aumenta el número de pisos donde se obliga a mujeres a prostituirse bajo la amenaza de hacer daño a familiares y con la falsa promesa de trabajo legal.

Así mismo, crece un 5% el número de asuntos de violencia de género donde el Fiscal Superior resalta el aumento de sentencias condenatorias en un 29,3% con condena para casi todos los acusados, 9 de cada 10. Sólo el silencio o las contradicciones de la víctima llevan a la absolución. El Fiscal pide consenso sobre este tipo de crímenes.

Los delitos socioeconómicos aumentaron un 12% con atención especial a las estafas informáticas. Suben también los delitos contra la seguridad vial con delitos asociados al alcohol y las drogas.

La memoria incluye los 16 fallecidos en accidente laboral en 2024 y las dificultades para investigar los fuegos forestales: “los culpables se esconden en lo solitario y frondoso y otra veces la autoría es un secreto a voces pero el miedo a represalias y no dinamitar la convivencia mutila la investigación”. Aún así, la Fiscalía abrió 102 diligencias pero sólo hubo 11 condenas.

García Ortiz

Por lo demás, Gabriel Bernal del Castillo se refirió de manera velada al juicio contra el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz: “todos nosotros somos conscientes de la situación anómala y delicada que atraviesa nuestra institución. Pero también sabemos que no debemos permitir que circunstancias excepcionales ofrezcan una imagen distorsionada de ella. Quiero reiterar mi compromiso con la independencia, objetividad y la imparcialidad, sin intereses espurios”.

Y como es habitual, nueva referencia a la falta de espacios y más cuando ha aumentado la plantilla tanto de fiscales como de funcionarios.