Los incendios retrasan la actualización de datos sobre el lobo

Datos del lobo

El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán afirma que los incendios condicionará el momento en el que estén disponibles los datos sobre el lobo que están siendo actualizados de nuevo para comprobar el impacto que hayan podido tener en la población de esta especie los fuegos de agosto. Con motivo de su presencia en Gijón para entregar las obras de mejora de la EDAR Este de Gijón, Morán ha recordado que el Gobierno de España solicitó un aplazamiento para la remisión del informe sexenal a la Comisión Europea debido a que habían sido presentados dos recursos de inconstitucionalidad respecto a la aprobación de la Ley de Desperdicio del Inventario, que introdujo varias enmiendas que, al final, se convirtieron en articulado de la propia ley. Se trataba de un recurso que presentó el Defensor del Pueblo, por un lado, y otro recurso que presentaron 50 senadores del Partido Popular, por otro. De ahí que, ante esa incertidumbre, entendieron que era razonable solicitar de la Comisión Europea el aplazamiento para tener una idea cabal de en qué escenario se iban a encontrar.

Sobre si al pedir un aplazamiento eso implica que toda la caza de lobos sería ilegal, el secretario de Estado ha señalado que eso lo determinan los jueces.

Protesta

Miembros de Asturias Ganadera han vertido este lunes sangre, dicen que real, en la escalinata de Presidencia del Principado. Es como muestra de rechazo a la política sobre lobo del ejecutivo autonómico. Hay más ataques, afirman, pese que el animal ya carece de ‘protección especial’ desde abril. Ponen el acento en las sierras del Cuera, Sueve y Llosorio que están declarados formalmente como ‘libres de lobo’. El portavoz de Asturias Ganadera Xuan Valladares señala al presidente Adrián Barbón y al consejero y coordinador de IU Ovidio Zapico por participar de forma "cobarde en la sobreprotección" y ahora no hacer nada para aplicar la nueva normativa.

Defensa de la especie

En la posición contraria, un grupo de 15 entidades conservacionistas agrupadas en la Red de Representación Ambiental de Asturias exigen la reincorporación del lobo en el LESPRE. En Onda Cero, Ignacio Martínez, miembro del colectivo, señala que abatir lobos no evita que se sigan reproduciendo para cubrir el territorio. Martínez alega que los ganaderos deben preservar su actividad privada para evitar daños para lo que ya reciben las subvenciones de la PAC.

Cabe destacar que no ha sido el Gobierno central sino el Defensor del Pueblo quien ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la relajación de la protección del lobo mediante su salida del LESPRE, en votación del Congreso en marzo con apoyo de, entre otros, PP, Vox o Junts.