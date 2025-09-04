Inaugurado el IES Margaritas Salas de Oviedo

A pocos días del inicio de la actividad lectiva, ha sido inaugurado el Instituto de Secundaria de La Corredoria, el Margarita Salas. Situado en la parte alta del barrio, en la zona de Prados de la Vega, será el IES más grande de Asturias aliviará de forma notable al instituto hasta ahora existente donde no había suficientes plazas para la demanda de matrícula. Empieza con casi 500 plazas, casi todas ocupadas tras una inversión de 18 millones entre obra civil y equipamiento.

El presidente del Principado Adrián Barbón resalta que esta inversión demuestra que su gobierno cumple con la capital. La parcela de este instituto fue cedida por el Ayuntamiento cuyo alcalde Alfredo Canteli también estuvo en la inauguración. El nuevo instituto lleva el nombre de la científica valdesana Margarita Salas cuya hija Lucía Viñuela Salas agradeció el gesto recordando la vinculación de la bioquímica con Oviedo sobre todo cuando fue presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

En materia educativa, el alcalde Canteli señaló que el dinero que el Ayuntamiento ya no tendrá que dedicar a escuelas infantiles por el traspaso del servicio y personal al Principado será dedicado a cuestiones como las becas escolares. Por otro lado, Canteli consideró una "vergüenza" que las obras de derribo del viejo hospital de El Cristo no avancen y más cuando, señala, están en fase de recuperación de la plaza de toros de Buenavista y que el Palacio de Congresos, el Calatrava, tiene buenas expectativas como la llegada de una universidad privada. Y dado que estas declaraciones tuvieron lugar en La Corredoria, Canteli afirma que el edificio que iba a ser para un mercado se dedicará a un gran centro social de 2.000 metros cuadrados con diversos servicios para la ciudadanía.

En las declaraciones en el nuevo instituto, el presidente del Principado resaltó la importancia de la inversión y lo vinculó a la aprobación de los presupuestos para afear al PP, veladamente y una vez más, que no apoye sus cuentas. Canteli señaló al respecto que "si hace falta" vería bien que el grupo popular en la Junta apoyase las cuentas. En este punto, recordamos que la izquierda tiene mayoría absoluta en la Junta General y que el voto número 23 lo está aportando en los últimos años la diputada ex de Podemos Covadonga Tomé quien, en reiteradas ocasiones, ha sido considerada por Barbón como la opción preferente para aprobar los presupuestos. El alcalde, por lo demás, consideró una "vergüenza" que Pedro Sánchez gobierne sin presupuestos y con sucesivas prórrogas.