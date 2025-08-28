Ibias es el único incendio activo en Asturias

Asturias sólo registra un incendio activo esta mañana de jueves, el de Ibias. La lluvia de la noche ha ayudado a estabilizar la mayoría de fuegos y a controlar otros que estaban bajo vigilancia. Esta es la última información facilitada por el Principado:

Los incendios en Asturias son seis: uno activo: Ibias, tres estabilizados: Degaña,Genestoso en Cangas del Narcea y en Caunedo/Gúa/Perlunes en Somiedo y dos controlados en Cabrales y Tineo.

En el caso del incendio de Ibias, tras la lluvia de la noche, queda algún punto humeante. Por el flanco izquierdo se seguirá trabajando en el cortafuegos de Piñeira desde la parte alta hacia abajo. También se trabajará en cerrar el incendio desde el cortafuegos de Villarcebollín hasta Villarmayor. Se estudiará la opción de llevar a cabo un contrafuego de Villarmayor a Cecos para frenar el avance del incendio. Los efectivos que están en el lugar son los Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo (2) y la Brif de Ruente, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos franceses y dos empresas forestales, además de dos helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero bombardero de Ibias, además de tres bulldozer y tres máquinas retroexcavadoras. Dada la evolución favorable del incendio los vecinos evacuados de los núcleos de Villarmayor y Villarcebollín podrán regresar a sus viviendas. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se mantiene en San Antolín de Ibias.

INCENDIOS ESTABILIZADOS (3)

Se continúa con el incendio de Degaña en que se continuará con los trabajos en la línea de defensa de Ibias y el incendio se revisará a las 10 de la mañana. Aquí trabajan Bomberos de Asturias y dos máquinas bulldozer.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se revisarán los perímetros y puntos calientes con Bomberos de Asturias y una empresa forestal.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los trabajos se centrarán en revisar los perímetros y los puntos calientes con los Bomberos de Asturias y una empresa forestal.

INCENDIOS CONTROLADOS (2)

Camarmeña (Cabrales): en la vertiente asturiana extinguido, pero pediente de revisión.

Tuña/Merillés (Tineo): pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural.