Huelga en escuelas y colegios de Asturias este martes 27

Huelga en colegios asturianos el martes 27

Losestán convocados a una jornada deeste martes 27 de mayo impulsada por, organizaciones que representan dos tercios de la Junta de Personal Docente No Universitario. La reunión de hora y media entre la consejera de Educación Lydia Espina y estas centrales resultó infructuosa. Hay varios motivos pero el detonante ha sido la decisión de la Consejería de mantener la jornada lectiva de cinco en septiembre y junio para así habilitar el servicio de comedor escolar en 100 centros dependientes de la Consejería.

El secretario de Enseñanza de CCOO Borja Llorente muestra su "decepción porque no ha habido ningún avance". Según el sindicalista, no van a negociar nada si no se retira el mantenimiento de la jornada lectiva al inicio y final de curso. A ello se suma que "no hay ninguna propuesta de equiparación salarial de profesorado de asturiano" a lo que se une atención a la diversidad o mejora del acuerdo de plantillas de 2002. Es un "bloqueo ante el que no vamos a ceder con una Consejería que vive al margen de la realidad". En el caso de UGT Asturias, Cristóbal Puente acusa a Espina de "vivir en una realidad paralela cuando esta legislatura debería ser la del profesorado como dijo la ministra". Puente cree que se aplica una "política del avestruz" y si el Gobierno del Principado no se toma en serio la enseñanza pública "va a empezar a pasarlo muy mal y radicalizar el conflicto". Miguel Laria, miembro del secretariado de Suatea, cree que "las cosas no se hacen así" y espera "una movilización masiva del profesorado". Estos sindicatos tienen otra jornada de huelga el jueves 5 de junio.

Por su parte, CSIF plantea huelga indefinida.

Mensaje de tranquilidad a las familias

La consejera de Educación Lydia Espina envía un mensaje de "tranquilidad". Respeta a los que vayan a la huelga y a los que no y señala a las familias que "sus hijos podrán ir a clase". La titular asturiana de Enseñanza quiere abrir una mesa de negociación y plante una idea para la quinta hora lectiva: que los consejos escolares decidan si prefieren que los alumnos estén en el aula desarrollando labores lectivas o en el patio. El patio también es una actividad lectiva reconocida como tal, precisa Espina. En ese caso, la ratio para toda España es de 60 niños por maestro de Primaria o 25 en el caso de Infantil. De esta manera, la consejera cree que se da satisfacción a los sindicatos en su demanda de tener tiempo suficiente para labores burocráticas propias de inicio y final de curso.

ANPE quiere negociar

ANPE Asturias, sindicato más representativo, abrió la ronda de encuentros y dio la primera información sobre la propuesta de la Consejería que "han de valorar" indicó el presidente del sindicato profesional Gumersindo Rodríguez. La reunión fue "productiva" y pudieron exponer exigencias como impedir que los docentes afectados por una enfermedad larga ingresen menos dinero por el plan de evaluación; mejorar la retribución de los directores y descargarles de más horas de actividad lectiva; y más apoyo de técnicos de la Consejería en la gestión de los centros. Desde ANPE, han puesto sobre la mesa la necesidad urgentemejoras retributivas en el complemento específico para todos los cuerpos, la mejora de las condiciones laborales de los equipos directivos, la dotación de recursos y apoyos reales para la atención a la diversidad y la recuperación de la jornada reducida en junio y septiembre para Infantil y Primaria. Gumersindo Rodríguez cree que se pueden sentar las bases para la negociación desde la unidad sindical, ahora "rota". ANPE convoca paros de 09:00 a 10:00 la semana del 9 al 13 de junio.