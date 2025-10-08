Hovik Keuchkerian: "(la vida) No se trata de ser todos iguales. Si no de convivir sabiendo que no lo somos"

Hoy tengo el gusto de compartir espacio con una de esas personas cuya historia bien merece ser llevada a la ficción.

De pequeño le gustaba imitar a Eugenio. Fue después de llegar a la España de su madre, huyendo de la guerra civil de su Líbano natal. Durante más de una década, la profesión de Hovik Keuchkerian fue la de boxeador, llegando incluso a proclamase dos veces Campeón de España de Pesos Pesados. Tras abandonar el boxeo, acabó en un show de Jorge Blas de espontáneo y de ahí pasó a dedicarse a la comedia. Por si fuera poco, añadió a su ya por sí variopinto curriculum, la faceta de poeta, cuatro libros lleva, y se libró, de la cárcel, tras protagonizar el robo más mediático de la historia, eso sí, por exigencias del guión.

Este viernes, este intérprete armeniolibanés dará un grito sobre las tablas del Teatro de la Laboral para sacarnos de nuestra zona de confort, con una experiencia que no pretende agradar a todos, ni mucho menos.