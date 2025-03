"Horas decisivas" para la mujer hospitalizada en La Paz, según el alcalde Manuel Ángel Álvarez

Heridos

El alcalde de Mieres Manuel Ángel González ha informado sobre la situación de los heridos de la explosión de gas del lunes en el barrio La Villa. Respecto a la mujer trasladada al Hospital de La Paz, el alcalde ha manifestado que ha hablado con su hija y le han trasladado que "las próximas horas serán decisivas para ver cómo evoluciona". En cuanto a los heridos, 18 inicialmente, ha indicado que el hombre ingresado en el Hospital Álvarez Buylla es el menos grave y está pendiente de una operación de clavícula. "Está con heridas y magulladuras, pero con mucho ánimo", ha relatado el alcalde, que también ha hablado telefónicamente con la mujer y la madre de los heridos que están en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Esos dos heridos, un operario y un chico de 21 años que se encontraba por la zona, "están graves, pero no se teme por su vida.

Desescombro y reclamaciones

El alcalde de Mieres ha manifestado que "las cosas van recuperando la normalidad" en la zona de la explosión de gas del pasado lunes, donde continúan trabajando en las labores de desescombro, unos trabajos que espera puedan concluir "en unos días". El regidor ha explicado a los medios de comunicación que la Policía Judicial aun tiene que seguir recabando información en la zona y se trabaja además con técnicos municipales para "empezar a revisar vivienda por vivienda, analizando la situación para tratar de que los vecinos que puedan vayan volviendo a sus viviendas cuanto antes". "No me atrevo a decir que puedan volver en la tarde de hoy, seguramente a lo mejor en el día de mañana lo hagan", ha explicado, indicando que algunos seguramente podrán vivir ya en ellas porque "hay viviendas que están menos afectadas". El alcalde ha explicado que hasta ahora se han demolido tres edificios: el de la explosión y los dos aledaños, por los daños que se originaron. En principio, ha agregado, "ahora mismo no hay ningún edificio más pendiente de derribar", ya que había dos en duda pero tras una inspección y, salvo que en alguna otra se encuentre algo que no hayan visto, en principio estaría todo para reparar.

Respecto a los vecinos afectados, el regidor ha indicado que todos ellos tienen que poner denuncia ante la Policía Nacional e iniciar con sus compañías de seguros la valoración de daños para, a partir de ese punto, empezar a reclamar. El Ayuntamiento, ha indicado el alcalde, va a seguir ofreciéndoles una alternativa hasta que puedan volver a sus casas como se está haciendo desde el lunes. Hasta el momento se han realojado más de 40 personas en hoteles y residencias del municipio. La Oficina de Consumo dará asesoramiento a las víctimas de la explosión de la Villa para ayudar en los trámites que necesiten ante sus compañías de seguros, habilitando un servicio gratuito de apoyo específico para las familias afectadas en una tramitación excepcional debido a la gravedad y al alcance de los hechos. La Oficina, puesta en marcha a través de un convenio de colaboración entre la Unión de Consumidores de Asturias-UCE y el Ayuntamiento, se encuentra ubicada en la calle La Vega, 37 y abre de lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes, martes y miércoles de 16 a 19 horas, pudiendo pedir cita previa en el teléfono 985 92 24 58.

El objetivo de esta medida es garantizar que quien lo necesite pueda tener el asesoramiento necesario para toda la tramitación (estudio de la póliza, dar parte a la aseguradora…). Todo con el objetivo de ayudar en un momento complicado en el que la labor de las administraciones púbicas es poner a disposición de las víctimas todos los recursos necesarios para aliviar, en la medida de lo posible, la difícil situación por la que están atravesando.