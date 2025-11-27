Hidritec dispone de soluciones y alternativas enfocadas en la reducción de emisiones de carbono, producción de energías limpias y generación de biocombustibles a partir de residuos. Todo ello en una clara apuesta por aquellas tecnologías que permitan una menor dependencia de los combustibles fósiles, promoviendo distintas alternativas que impidan o reduzcan el cambio climático.

Los proyectos de I+D+I llevados a cabo hacen de Hidritec el partner tecnológico ideal para proyectos de producción y almacenamiento de hidrógeno verde, valorización de residuos, producción de biocombustibles y generación de energías alternativas.

Su filosofía pasa por el aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos reduciendo al máximo, e incluso eliminando, aquellos residuos susceptibles de transformación en energía o en algún producto que suponga un valor añadido. Hidritec desarrolla proyectos llave en mano relacionados con la Bioenergía con un alcance que puede variar dentro de los siguientes servicios: estudios de viabilidad ingeniería básica, suministro y fabricación de plantas de valorización energética, generación de bioenergía o producción de energía renovable, búsqueda de financiación para proyectos bioenergéticos y de producción de hidrógeno renovable, mantenimiento y formación.

Todas las tecnologías de tratamiento biológico de agua residual se basan fundamentalmente en tres tipos de bacterias según las condiciones de funcionamiento. Depuración anaeróbica, aeróbica y anóxica.

El 80% de la facturación de la ingeniería procede del mercado internacional y para conseguirlo ha tenido que idear diferentes técnicas para adaptarse a los requisitos técnicos de cada lugar.

Las principales líneas de trabajo de la compañía son la depuración de agua residual y la potabilización de agua, ya sea de río o de pozo o desaladoras a partir de agua de mar. Esta última es una técnica que Hidritec utiliza mucho en los grandes resorts turísticos.

Una de las partes importantes en la empresa es la apuesta por la innovación y el desarrollo. En el campo de la innovación están inmersos en varios trabajos, entre los que destaca un sistema con el que pretenden ser más eficaces en la generación de agua potable a partir de agua de mar salada. Tienen una tecnología llamada desionización capacitiva con la que se podría ahorrar más del 50% de energía.

La empresa que nació en 2014 ya ha desarrollado varios proyectos de relevancia. Entre ellos, destaca la planta potabilizadora para la ciudad de Jalapa en Nicaragua. Un panta de potabilización de agua residual para 250 metros cúbicos hora en una ciudad de unas 100.000 personas. Y otro proyecto destacable es la depuradora de agua residual, por medio de Duro Felguera, para dos ciclos combinados que la empresa hizo en Alemania.