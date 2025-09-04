Hereu: "la clave es electrificar la acería de Avilés"

El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu señala que la electrificación de Arcelor es el siguiente paso en la defensa del proceso integral del acero en Asturias y España. La prioridad es que Europa mantenga el proceso integral de producción de acero como elemento básico y estratégico para la Unión. Sin entrar en la inversión pendiente del DRI, la clave ahora es electrificar las plantas siderúrgicas de la multinacional tanto en Gijón como en Avilés.

Ante la política arancelaria de Trump, hay que evitar una política comercial ingenua, indica el ministro. Hereu considera necesario defender esta industria especialmente con el ‘control en frontera’ para filtrar el acero producido en menos garantías ambientales fuera del mercado comunitario.

Hereu acudía esta mañana para visitar la factoría de Central Lechera Asturiana en Granda para hablar del Perte Agro. Fue recibido por el presidente de la Central Alberto Álvarez y otros directivos del grupo lechero. En el sector lácteo se mueven 13.000 millones de euros y trabajan 60.000 personas en España. La Sociedad Agraria de Transformación es ejemplo de la potencia del sector porque aporta "cohesión social y territorial" en el que reconoce una "marca diferenciada". Hereu recordó que su familia, en concreto su padre, estuvo muy vinculado a la catalana ATO, una de las marcas del grupo lácteo CAPSA.