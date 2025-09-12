Su primer capítulo está dedicado a la ópera "Hansel y Gretel", primer título de la Temporada 25/26 de la Ópera de Oviedo. Una cita donde se aborda su música y su puesta en escena. Donde charlamos con dos de los protagonistas de esta producción: su director musical, Pablo González Bernardo y el director de escena, Raúl Vázquez.

"Hänsel und Gretel" (1893) de Engelbert Humperdinck (1854-1921) fue una de las primeras Märchenoper u óperas de cuentos de hadas típicas del siglo XIX. Se estrenó en el Teatro de la Corte de Weimar bajo la dirección de un joven Richard Strauss, quien la calificó como “una obra maestra de eximia calidad, original en todo, nueva y auténticamente alemana”. El libreto de Adelheid Wette, hermana del compositor, está basado en el relato infantil Hänsel und Gretel que forma parte de la serie Cuentos para la infancia y el hogar de Jacob y Wilhelm Grimm. La obra de los hermanos Grimm en la que está basado el libreto de la ópera tiene unas segundas lecturas muy inquietantes y siniestras. Musicalmente puede observarse la influencia de Wagner. No obstante, el maestro de Siegburg crea un lenguaje personal inspirándose en el folclore alemán, creando atmósferas sonoras de enternecedor misterio y poesía. Fue la primera ópera en ser retransmitida por radio desde el Covent Garden y también la primera en ser radiada en directo desde el Metropolitan.