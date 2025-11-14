SANIDAD

Hablamos del papel del HUCA en la red ImpactGenómica

Los doctores Helena Gil y Eliecer Coto nos explican los avances en medicina de precisión y avances genómicos sobre enfermedades raras

ondacero.es

Oviedo |

ImpactGenómica es una red nacional de cooperación para contribuir al diagnóstico de enfermedades raras y otras enfermedades genéticas como el cáncer sin diagnóstico. Liga la medicina de precisión con la investigación genética o la ciencia de datos. En La Brújula de Asturias han estado los doctores Helena Gil, coordinadora funcional de IG, profesional del laboratorio de genética del HUCA y miembro del ISPA y Eliecer Coto, coordinador jefe del área de EERR en ImpactGenómica y miembro laboratorio de genética del HUCA y del ISPA. En el ámbito español, ImpatGenómica ha servido para que, de 2.000 casos, el 20% en ERR y 15% en cáncer no diagnosticado hayan conseguido ese diagnostico por el que esperaban hasta 10 años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer