Hablamos del papel del HUCA en la red ImpactGenómica

ImpactGenómica es una red nacional de cooperación para contribuir al diagnóstico de enfermedades raras y otras enfermedades genéticas como el cáncer sin diagnóstico. Liga la medicina de precisión con la investigación genética o la ciencia de datos. En La Brújula de Asturias han estado los doctores Helena Gil, coordinadora funcional de IG, profesional del laboratorio de genética del HUCA y miembro del ISPA y Eliecer Coto, coordinador jefe del área de EERR en ImpactGenómica y miembro laboratorio de genética del HUCA y del ISPA. En el ámbito español, ImpatGenómica ha servido para que, de 2.000 casos, el 20% en ERR y 15% en cáncer no diagnosticado hayan conseguido ese diagnostico por el que esperaban hasta 10 años.