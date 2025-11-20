Guillermo Peláez: "las conversaciones en el Gobierno se centran en gasto e inversión para un presupuesto que subirá"

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias Guillermo Peláez afirma que las negociaciones presupuestarias entre los socios de gobierno se centran en gasto e inversión. Izquierda Unida de Asturias había planteado elevar la fiscalidad verde, es decir, impuestos ambientales. En Onda Cero, Peláez indica la prioridad de esas conversaciones: “en el marco del gobierno, toda conversación es posible pero ahora estamos centrados en gasto e inversión”. El presupuesto de 2026 será superior a los 6.664 del actual y con un incremento que podría rondar el 5%, como pasó este ejercicio.

Preguntado sobre si el Principado haría lo mismo que Castilla y León cuyo gobierno del PP plantea subvenciones autonómicas a peajes como el del Huerna, Peláez lo zanja con un rotundo “no porque depende de la administración general del Estado”.

Sobre la política fiscal y el ahorro de 90 millones en los últimos años en deducciones de precisión en IRPF al que aludió el presidente Barbón en el último pleno parlamentario, el consejero afirma que son posibles por la situación económica. Barbón se preguntaba dónde recortaría el PP de Asturias para su propuesta que supondría 200 millones menos de recaudación. Peláez indica que los 90 del ejecutivo de izquierda “se pueden digerir gracias a la situación económica y con suficiencia para el estado del bienestar”.

En cuanto a financiación autonómica, el portavoz del Gobierno acepta que es “paradójico” que Cataluña pida una relación bilateral y multilateral al mismo tiempo pero lo encuadra en las peculiaridades de competencias de cada comunidad. En el caso de la catalana, por cuestiones como tener su propio cuerpo policial como otras autonomías tienen personal judicial y otras no. Sobre un posible cambio de modelo, Peláez apela a un “consenso amplio” en el que debería estar el PP y también Junts, cuyos votos, recordamos, ya no estarían a disposición de Pedro Sánchez para diversas iniciativas legislativas ya en trámite.

La noticia de impacto de la mañana, la inhabilitación por dos años del fiscal general García Ortiz por revelación de secretos, fue también motivo de pregunta con la siguiente respuesta: “respetamos las decisiones judiciales pero nosotros estamos volcados con las cuestiones de Asturias”.