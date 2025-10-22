Graciela Iturbide: "Quiero seguir siendo fotógrafa y dejándome sorprender por la vida"

Graciela Iturbide se podría definir como fotógrafa, mujer y mexicana. Dios me libre añadir la etiqueta de surrealista, en la que mucho han caído, pero que ella se encarga siempre de desmentir.

Avezada en el arte de captar la esencia del mundo, en blanco y negro, su propia historia, bien merece ser inmortalizada para la posteridad. Ovejita descarriada, -esto lo ha dicho ella, no yo, evidentemente- de una familia católica y conservadora, fue la mayor de 13 hermanos.

Tras pasar su adolescencia en un internado del sagrado corazón, se casó y se divorció joven, apoyó al partido comunista, tuvo tres hijos y, por culpa de la radio, su carrera de escritora se vio truncada por el sueño de estudiar cine. Un destino, que encontraría su fin último, en una sala de revelado.

Fotógrafa de la templanza, esclava de la intuición y alumna aventajada de Manuel Álvarez Bravo, de ella dicen que jamás roba una imagen. De alma analógica y sangre española, aunque también mexicana, el próximo día 24, subirá las escaleras del escenario del Teatro Campoamor, de Oviedo, para recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.