Ziganda: "Tenemos que hacer un gran partido"

El Real Oviedo recibe el domingo al Valladolid en el Carlos Tartiere (18:15 horas), y lo hace con la intención de romper la mala racha de dos derrotas consecutivas. Ziganda tiene las bajas de Cristian por lesión y Mossa por sanción, y está pendiente de la recuperación de Cornud pues si no sólo le quedaría la alternativa de Lucas y Carlos Isaac para ambos laterales.

El técnico azul se refirió esta mañana a las críticas que recibe el equipo y al grado de desgaste que él mismo puede tener en su cargo: "No soy un buen termómetro en ese sentido. Soy bastante tranquilo, tanto para bien como para mal. Cuando no me salen las cosas no estoy contento. No soy una persona que me deje especialmente llevar por ese tipo de olas, sé que es fútbol. Cuando se gana es una cosa y cuando no se gana es otra cosa. Tenemos que ser fríos y tener claro lo que hacemos. Hemos de apostar por una idea, por un estilo y confiar en ello hasta el final. Tenemos que centrarnos en el trabajo, en el día a día y en preparar la semana. ¿Desgaste mío?, respecto a lo que hago, no me noto. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho más lo que hago que el desgaste que pueda tener. Me gusta dónde estoy, creo en lo que hago y creo en lo que viene. Disfruto muchísimo. Soy consciente de que las cosas no salen como uno quiere. Si estamos cuando las cosas salen bien solamente, no valdría para esto. Esto es como la vida, nada es fácil".

Zigana cree que para ganar al Valladolid "tenemos que hacer un gran partido porque es el equipo más en forma de la Liga, con mucha confianza y mucho acierto", y explica que "al Valladolid no lo podemos cambiar, tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que hacer las cosas bien". El técnico carbayón también se refirió a su colega en el banquillo contrario, Pacheta, que regresa al que fue su estadio: "Me cae bien. Tenemos un trato bueno en lo que hemos podido coincidir, es un tío llano, sano y sincero. Lo está haciendo bien. Empezó el año con dudas, con una idea, pero ha sido capaz de darle la vuelta, de cambiar el libreto y ha encontrado un sistema apropiado para su plantilla. Este año su equipo tiene muy buena pinta. Aquí lo habéis tenido de entrenador, una persona muy querida y que ha dejado buen recuerdo. Creo que le conocéis mejor que yo. Me transmite buenas sensaciones. Este año tiene mérito porque hay que saber llevar a esos grandes equipos".

Mañana será el último entrenamiento y se conocerá la lista de convocados. El partido será dirigido por el gallego Iglesias Villanueva, con Gorostegui Fernández (vasco) en el VAR.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE ZIGANDA PREVIA AL PARTIDO ANTE EL VALLADOLID