"Wind Talk to Me"

Mejor Película en Sarajevo, Guanajuato y Bolzano, tras pasar por la oficial de Róterdam, lo último de Stefan Djordjević (recordado por su exitoso corto The Last Image of Father) ahonda en el intimismo más natural, desde donde el cineasta trata de terminar un documental sobre su madre recientemente fallecida. Realidad y ficción se dan la mano para lograr un resultado bello y emotivo sobre los lazos familiares y la interacción entre los ciclos humanos y los de la naturaleza. Un tierno y honesto recordatorio del poder que tienen el cine y la memoria para mantener a nuestros seres queridos entre nosotros.