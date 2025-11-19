63 FICX

"Wind Talk to Me"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Mejor Película en Sarajevo, Guanajuato y Bolzano, tras pasar por la oficial de Róterdam, lo último de Stefan Djordjević (recordado por su exitoso corto The Last Image of Father) ahonda en el intimismo más natural, desde donde el cineasta trata de terminar un documental sobre su madre recientemente fallecida. Realidad y ficción se dan la mano para lograr un resultado bello y emotivo sobre los lazos familiares y la interacción entre los ciclos humanos y los de la naturaleza. Un tierno y honesto recordatorio del poder que tienen el cine y la memoria para mantener a nuestros seres queridos entre nosotros.

