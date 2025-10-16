63 FICX

"What does that nature say to you"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Ana Fierro

Gijón |

Regresa a Gijón un maestro indiscutible del cine contemporáneo y uno de los cineastas más queridos y laureados en la historia del festival: el surcoreano Hong Sang-soo. Ganador en tres ocasiones del Premio al Mejor Largometraje del FICX por Right Now, Wrong Then (2015), Hotel by the River (2018) y la reciente By the Stream (2024), el director vuelve con el estreno en España de su nuevo filme, What Does that Nature Say to You, tras su paso por la competición oficial de la Berlinale. Su trayectoria internacional está avalada por galardones como el premio Un Certain Regard de Cannes, el Leopardo de Oro de Locarno o los cuatro Osos de Plata que ha cosechado en la Berlinale en los últimos años.

