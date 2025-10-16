Regresa a Gijón un maestro indiscutible del cine contemporáneo y uno de los cineastas más queridos y laureados en la historia del festival: el surcoreano Hong Sang-soo. Ganador en tres ocasiones del Premio al Mejor Largometraje del FICX por Right Now, Wrong Then (2015), Hotel by the River (2018) y la reciente By the Stream (2024), el director vuelve con el estreno en España de su nuevo filme, What Does that Nature Say to You, tras su paso por la competición oficial de la Berlinale. Su trayectoria internacional está avalada por galardones como el premio Un Certain Regard de Cannes, el Leopardo de Oro de Locarno o los cuatro Osos de Plata que ha cosechado en la Berlinale en los últimos años.