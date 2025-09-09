La vida sigue igual en los colegios

La directora del colegio público Santa Olaya, Rocío Paz, no era de las más optimistas respecto al cumplimiento de las promesas incluidas en el pacto educativo, pero la realidad parece haberle dado la razón. Asegura que siguen igual que antes de la huelga que protagonizó el final del pasado curso.

No se ve el refuerzo de personal especializado. Ni convocatorias semanales para conseguir el profesorado interino necesario. Y lejos de ver reducida la carga burocrática, ahora mismo tienen incluso más. Son algunos de los incumplimientos que ha visto esta directora, quien no pierde la esperanza en que este mes "se pongas las pilas" en la consejería. Aunque lo duda...

No obstante, Rocío deja claro que los niños y niñas que hoy han vuelto "con ganas" no sufrirán las consecuencias. Los profesores y el equipo directivo seguirán solucionando los problemas "que no solucione la consejería". Pone de ejemplo la tramitación de ayudas o apoyos que se han derivado al sistema on line pese a que muchas familias no se manejan en internet.