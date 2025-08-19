Una victoria de las que enganchan

No hay mejor manera de empezar una temporada: ganando, ante un público entregado, sufriendo y remontando. El Sporting inició la Liga 2025/2026 imponiéndose al Córdoba, en un partido en el que hay que reconocer que el juego de los rojiblancos no fue el más brillante.

Los de Garitano empezaron bien, presionando arriba y botando varios córners, pero el Córdoba reaccionó pronto y con la posesión del balón se encontró muy cómodo. Los andaluces se adelantaron en un disparo de Jacobo, aparentemente sin peligro, en el que Yáñez no estuvo acertado (0-1, m.18), y a partir de ese momento el equipo de Ania fue mejor. Un error de principiantes, en un saque de banda de Nacho Martín para Otero, sirvió para que el Sporting empatara antes del descanso. Gelabert fusiló a Marín para algarabía de El Molinón.

En el segundo tiempo mejoraron los rojiblancos, sobre todo tras modificar Garitano al completo la banda izquierda: Diego y Gaspar ofrecieron mejores prestaciones. El guion, en todo caso, cambió cuando Álvaro Moreno (el colegiado) sancionó (con ganas) una presunta mano de Pablo Vázquez en el área; el VAR corrigió al trencilla porque el defensa la tenía ya detrás del cuerpo, y eso enrabietó a la hinchada rojiblanca. Unos incidentes en el banquillo andaluz también pusieron picante al encuentro, y en ese escenario el Sporting encontró el segundo gol en una conexión de Otero (segunda asistencia) con Dubasin, que anotó con suspense su primer gol de la temporada.

Un palo de Guardiola (que no valía por fuera de juego) y otro de Albarrán en el descuento pudieron suponer el empate, que por juego no habría sido injusto. Caicedo, que jugó algo más de diez minutos, pudo sentenciar, pero su disparo completamente solo ante Marín se marchó incomprensiblemente por encima del larguero.

El Molinón celebró la victoria con una entrada impresionante (24.896 espectadores), y la Mareona ya piensa en el partido del sábado inédito en Ceuta.

