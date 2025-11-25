Transmitir el arte más cercano a nuestro tiempo

Enfrentarse al público es una de las cosas que más miedo puede dar a los artistas. Dudar de si se va a entender lo que quieren transmitir. Para ayudarles cuentan con el apoyo del artista, gestor cultural, docente y gestor cultural Javier Martín. Hace de padre y hermano mayor de unos artistas que tienen mucho potencial, pero a los que recuerda que sin mucho trabajo no hay resultados. Javier nos ha explicado en el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte que escucharles es el punto de partida para ayudarles y que puedan aprovechar su estancia en LABoral.

El 12 de diciembre tienen una prueba de fuego. Y Javier es consciente de que es necesario enseñar a los artistas a enseñar su trabajo. Pese a que el arte contemporáneo es el más cercano que tenemos en el tiempo y habla de nosotros mismos, los artistas pueden cometer el error de complicarlo mucho todo y alejar a ese público, que se siente más seguro en el arte del renacimiento por ejemplo. Por eso explicar el trabajo de forma sencilla, sin querer contar mucho en poco tiempo, es algo que se aprende.

Los artistas María Ortiz Iglesias, Martín Huamanchumo, Lorena Poncela, Antonio Irún, Pelayo Tamargo y Manuel Badás tienen proyectos muy diferentes. Javier nos presenta en qué está trabajando cada uno y que se atreverán a enseñar en el Open Studio.