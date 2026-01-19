Una transferencia beneficiosa

La vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, recuerda que transferir su conocimiento es uno de los pilares de la universidad de Oviedo, que se ha convertido en un faro de conocimiento. Hay margen de mejora, dice, y se sigue trabajando en escuchar a las empresas, instituciones y sociedad para seguir avanzando. Pero dejando claro que la universidad no vive de espaldas a la sociedad que le rodea.

El 80 por ciento del conocimiento que se genera en Asturias sale de las paredes de la universidad, erigiéndose como un agente clave en la famosa fórmula de investigación, desarrollo e innovación. Quien crea que no aportan es porque desconoce lo que son, nos cuenta Susana.

La Semana de la Transferencia reunirá a cerca de 90 grupos de investigación, que representan a más de 500 investigadores e investigadoras, así como a más de cien entidades y empresas del entorno socioeconómico. A lo largo de la semana, el personal investigador podrá compartir resultados, capacidades y experiencias de colaboración con organizaciones públicas y privadas interesadas en el desarrollo de proyectos innovadores.

El programa incluye ponencias, mesas redondas, paneles de buenas prácticas, demostraciones tecnológicas, visitas a laboratorios, reuniones one to one y espacios de networking, diseñados para facilitar el contacto directo entre la comunidad científica y los agentes del sistema productivo. Entre las personas participantes, figuran responsables y expertos en innovación y transferencia, de empresas multinacionales, universidades y la Administración del Principado de Asturias.