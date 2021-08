Tomeu Nadal: "Vengo a una ciudad y a un club muy especial"

Tomeu Nadal fue preentado esta mañana como nuevo guardameta del Real Oviedo para las dos próximas temporadas. El ex del Albacete compareció ante los medios para explicar que "ha sucedido todo en dos o tres días; cuando me comunicaron el interés del Oviedo todo fueron facilidades paera llegar a un acuerdo", al tiempo que confirmó que "vengo a un gran club y a una gran ciudad, me aseguran que tanto mi familia como yo estaremos bien".

Nadal, nacido en Manacor, se reunirá en el Real Oviedo con un paisano suyo con el que competirá por el puesto, Joan Femenías: "Somos amigos desde hace muchos años, le conozco de toda la vida. Estoy muy contento de coincidir con Joan y de ver su progresión todos estos años. Será un sana competencia, y los dos daremos todos por el equipo. El día a día será muy fácil y llevadero"

El Oviedo jugará mañana a las 19:00 horas su último partido de pretemporada ante la Ponferradina en El Toralín

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE TOMEU NADAL