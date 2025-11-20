"The Girl in the Snow" y "A la cara"

Los contrastes son la esencia de este magnético e imprevisible thriller folk incluido en la Quincena de los Cineastas de Cannes y ganador del prestigioso Premio Jean Vigo. Contraste entre los paisajes nevados y la oscuridad de sus protagonistas; entre superstición y razón; entre juventud y vejez… Con sutileza y brillantez formal, Hémon nos reta a averiguar de qué parte está la razón en el enfrentamiento entre una joven maestra (Galatea Bellugi, protagonista de ¡Gloria!, película inaugural del FICX el pasado año) y los habitantes de una aldea occitana perdida en el siglo XIX. Una de las óperas primas del año.

En "A la Cara", Javier Marco retoma aquí uno de sus cortos más exitosos (ganador del Goya en 2021) y a su poderosa pareja protagonista (Sonia Almarcha y Manolo Solo), desarrollando de forma impecable una historia que versa sobre un asunto de triste actualidad: La impunidad para el insulto que ofrecen las redes sociales. Almarcha y Solo, junto a un gran Roberto Álamo, deslumbran en un imponente duelo interpretativo que pone de relieve las contradicciones que a veces anidan en el ser humano. Estreno mundial del segundo largometraje de un cineasta cuya ópera prima, Josefina, fue triplemente nominada al Goya.