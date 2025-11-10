"The assistant" y "Stereo Girls"

Rodada en soporte fotoquímico, The Assistant es una sofisticada y visualmente impactante adaptación de la novela Robert Walser de 1908 se asienta en puntuales y audaces anacronismos para construir el onírico y extraño y a veces perverso universo que habita Joseph, el asistente de un inventor obsesivo y manipulador al borde de la quiebra. A través de la relación de este binomio, al que se une la subyugada esposa del inventor, los Sasnal (un referente en los festivales europeos, premiados en Munich, CPH:DOX y Sevilla) muestran las costuras de las dinámicas de servidumbre y destapan la fragilidad de la ambición capitalista.

En Stereo Girls, corren los años noventa en Francia, el mejor grupo de música pop es el dúo Les Rita Mitsouko y Charlotte y Liza, dos amigas adolescentes, son sus mayores fans. Desde el pueblo costero donde viven y estudian sueñan con ir a París y triunfar con sus canciones, que componen, tocan y graban juntas. Casi todo lo hacen juntas: soñar despiertas, compartir sus amores y confidencias, estudiar… Son las mejores amigas. Pero una repentina tragedia cambiará todo para siempre. Una mirada entre realista y onírica, dura y tierna, a la vida adolescente, segundo largometraje de su directora.