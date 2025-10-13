El Sporting vuelve a sonreir

La era 'Jiménez' no pudo comenzar mejor: triunfo de los que saben mejor por el sufrimiento, un equipo que volvió a mostrar compromiso y una afición entregada que ha vuelto a perdonar (como siempre) los disgustos del pasado.

El técnico abulense no quiso hacer experimentos. La base del equipo fue la misma que con Garitano, pero con las líneas más juntas y la defensa más adelantada en la primera parte. Corredera y Justin corrieron un montón de kilómetros y Gelabert les ayudó retrasando algo su posición. Y arriba lo de siempre, por que no hay más: la pelea incansable de Otero, las calidad de Gaspar y el acierto de Dubasin, que poco a poco recupera su mejor versión. Suyo fue el primer gol, tras gran asistencia de Rosas, y tuvo en sus botas el segundo tras una gran acción personal, pero se quedó sin ángulo.

El Sporting dobló su ventaja a balón parado: Justin ganó la acción de cabeza a Facu y el balón le llegó a Pablo Vázquez, que también con la testa y peinando lo justo superó a Ezkieta en lo que supuso su primer gol como rojiblanco. El 2-0 obligó al Sporting a echarse unos metros para atrás ante un Racing que lo intentó con todo, pero al que ayer le faltó inspiración individual. Sí la tuvo Jeremy, a la salida de un córner, para zozobra de El Molinón, pero a partir de ahí poco más. Eso sí, Yáñez voló al más puro estilo Superman para hacer una espectacular parada en un lanzamiento de falta de Yeray que Corredera calificó después como "una de las paradas más increíbles que he visto sobre un terreno de juego". Todos firmamos debajo.

El descuento, demasiado largo para lo que había sucedido, tuvo de todo: una roja muy rigurosa a Kevin Vázquez y una acción final que sólo se puede reclamar con la camiseta del Racing puesta porque quedó clarísimo que el árbitro había pitado mucho antes.

El Sporting suma 12 puntos y jugará de nuevo el domingo (16:15 horas) en Valladolid.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, LÓPEZ, CORREDERA Y ROSAS) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO