El Sporting arranca con fuerza

El Sporting no fue superior al Ceuta (como sucedió ante el Córdoba), pero también ganó. El dicho de 'en la rula no preguntan, apuntan' es perfecto para definir el inicio de Liga de los rojiblancos, que con pleno de victorias están ya encaramados a lo más alto de la tabla junto al Valladolid, y a la espera de lo que haga hoy en Racing.

Gelabert, en el minuto 4, ya encontró la red de la portería ceutí. Fue tras otra caída a banda de Otero, que asistió perfecto al canterano del Real Madrid, para abrir el marcador. Tres goles del Sporting en los primeros cien minutos de competición con tres asistencias del supuesto delantero goleador.

El equipo de Garitano supo nadar y guardar la ropa, sin pasar demasiados apuros en el primer tiempo y perdonando el segundo en un mano a mano de Gelabert primero y en un cabezazo a bocajarro de Otero, que sacó el meta local.

En el segundo tiempo el Ceuta dio un paso adelante y el Sporting varios más atrás, sobre todo a raíz de los cambios de Garitano. Emergió entonces la figura de Yáñez que, tras su error ante el Córdoba, se reconcilió con dos paradones magistrales que impidieron el empate local.

El Sporting recibirá el viernes (21:30 horas) a la Cultural Leonesa en El Molinón, en otra cita en la que se espera un gran ambiente en el estadio gijonés.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE ASIER GARITANO Y CÉSAR GELABERT AL FINAL DEL PARTIDO