Aunque son amigos (y más amigos del soul) no son friends sino fiends. Se presentan como si fuesen unos "diablillos" del soul, y han logrado encontrarse después de una larga trayectoria musical en otras bandas. Brendan Malone, Helios Amor, Ray Mores y Rubén Rionda forman un grupo que se está moviendo y del que dicen que transmite muy buen rollo en directo. Porque ellos se lo pasan muy bien y sienten lo que hacen, y eso se nota, nos cuentan.

Pese a que no es un género muy elegido en Gijón a la hora de lanzar una aventura musical, Soul Fiends toca lo que escucha y le gusta. Pero sin ánimo de imitar una música que procede de Estados Unidos. A eso ayuda la presencia de Brendan, quien ha mamao esta música desde la misma fuente y ayuda mucho al resto a dejar fluir las notas, la voz y la música en general.

Dj Pupilas, de la Caja de Músicos, nos trae la agenda de música en directo, que hay en Gijón, pero Soul Fiends lamenta que menos de la que podría o debería. Se ponen demasiadas trabas y tal parece que la música molesta cuando en realidad es cultura.

Este grupo gijonés quiere vivir el presente, y ya nos anuncia que en febrero tienen un fiestón en mente. Toda la información sobre sus andanzas está en su perfil de Instagram.