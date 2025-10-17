Junto a Ulman y Kirchnerová cierra este trío de directoras la serbia Ivana Mladenovic, una de las autoras más premiadas del nuevo cine balcánico (Premio Especial del Jurado en Locarno, Premio Sebastiane de San Sebastián) con SORELLA DI CLAUSURA (Rumanía, Serbia, Italia, España), estrenada en el Concorso Internazionale del Festival de Locarno y recientemente galardonada con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sarajevo. Película que fusiona el melodrama, la comedia grotesca, la parodia y la crítica social protagonizada por una gran Katia Pascariu (Un polvo desafortunado o porno loco), quien interpreta a Stela, cuya vida emocional se rige por una profunda obsesión por Boban, veterano cantante de pop balcánico. El filme está producido en Rumanía por Ada Solomon, productora habitual de Radu Jude y, por parte española, por Boogaloo Films.