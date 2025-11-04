Snacks del ejercicio para dar de comer a nuestro cuerpo

Cuanto más ejercicio y más intenso mejor, pero hay que ser consciente de que a mucha gente le cuesta o no puede. Por eso han evaluado los efectos de acometer breves ráfagas de actividad física y concluyen que mejoran la aptitud cardiorrespiratoria en adultos sedentarios y la resistencia muscular en personas mayores. Los snacks del ejercicio son sesiones breves de unos 5 minutos que acometamos varias veces al día. Subir escaleras en lugar de usar el ascensor, hacer sentadillas o ejercicios con los brazos cada cierto tiempo puede ser la manera de introducir a nuestro cuerpo en el deporte y que aprenda a esforzarse.

Miguel Ángel Rodríguez, primer autor del estudio, recuerda que aunque estemos en muy mala forma podemos hacerlo. De hecho, cuanto peor estemos de base más mejoraremos nuestros rendimientos. La idea es no quedarse parados, evitar el sedentarismo. Y con esta propuesta de sesiones cortas han comprobado que el nivel de adherencia es muy bueno. Pocas de las personas que participaron en el estudio lo dejaron.

Aunque lo ideal es combinar estos snacks del ejercicio con actividades más duraderas, siempre será mejor hacer un poco muchas veces que salir a correr una hora y luego quedarnos tirados en el sofá el resto del día. Y Miguel Ángel anima a probar. Porque también tiene mucho de salud mental. Hacer este deporte y mejorar nuestra capacidad física nos hará sentirnos mejor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Una nota. No esperes adelgazar haciendo sesiones de 5 minutos. Pero será importante porque hoy en día el 31 por ciento de los adultos y el 80 por ciento de los adolescentes no llegan a los mínimos de ejercicio recomendados por la OMS.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.