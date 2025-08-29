La sidra casera, protagonista en Gijón

El I Concurso de Sidra Casera es una iniciativa de la asociación ‘El Culete Moyau’, que se creó el pasado mes de febrero. La cita pretende animar a los productores a poner en valor su trabajo. A darle relieve.

Hablamos de prácticas tradicionales de producción y consumo que se llevan a cabo en numerosos llagares y casas particulares. Se pretende dar visibilidad a una forma ancestral de producción que representa valores sociales y culturales de Asturias. En la línea del reconocimiento de la UNESCO que convirtió a la Cultura Sidrera Asturiana en Patrimonio Mundial de la Humanidad.