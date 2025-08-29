SIDRA

La sidra casera, protagonista en Gijón

En Gijón se está celebrando la Semana de la Sidra, y este año es novedad que el programa convierte en protagonista a la sidra casera. A la que se produce para consumo propio y no para ser comercializada.

Ana Fierro

Gijón |

El I Concurso de Sidra Casera es una iniciativa de la asociación ‘El Culete Moyau’, que se creó el pasado mes de febrero. La cita pretende animar a los productores a poner en valor su trabajo. A darle relieve.

Hablamos de prácticas tradicionales de producción y consumo que se llevan a cabo en numerosos llagares y casas particulares. Se pretende dar visibilidad a una forma ancestral de producción que representa valores sociales y culturales de Asturias. En la línea del reconocimiento de la UNESCO que convirtió a la Cultura Sidrera Asturiana en Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Cartel de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón en 2025
Cartel de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón en 2025 | Divertia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer