El sello personal de Borja Jiménez

Si no puedes ganar, al menos no pierdas. El Sporting afrontó el partido ante Las Palmas con las ideas muy claras: todos juntos, defendiendo sin complejos por momentos con hasta línea de 6, y a esperar una para ganar. Tuvo pocas: una de Pablo García tras presionar alto, aunque se durmió en el remate y se la sacaron a córner, otra de Amadou que se le fue alta (aunque el terrible Muresan había pitado mano previa) y una de Rosas, la más clara, en el descuento. Nada más, pero los visitantes tampoco: una por cada tiempo, desbaratadas por Yañez en el primero y por el poste en el segundo.

El empate fue justo y mantiene la imbatibilidad de Jiménez, con tres porterías consecutivas a cero en 7 días (Zaragoza, Caudal y Las Palmas). A la espera de que vuelvan en Vitoria los sancionados Dubasin y Corredera y Gaspar, el Sporting tiene claro lo que quiere y cómo encontrarlo. Y mientas en El Molinón la gente no se canse de los planteamientos defensivos todo irá bien.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, GARCÍA, DIEGO SÁNCHEZ Y PABLO VÁZQUEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO