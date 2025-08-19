Sector VUT acusa al gobierno asturiano de querer "forzar el cese de actividad de todas las viviendas turísticas"

El gobierno regional asegura que el texto ha sido consensuado con el sector y los ayuntamientos, y afirma que persigue "un modelo turístico caracterizado por la calidad, la sostenibilidad y la convivencia y reducir el impacto de las VUT sobre la disponibilidad de viviendas para uso residencial". CASOCIA lo niega y está convencida de que su único objetivo es acabar con la actividad de las VUT. "Existe una hoja de ruta clara", sentencia Rodríguez. El presidente de CASOCIA lamenta además que se utilice como "excusa" la necesidad de actualizar la regulación que afecta a las VUT cuando "es la más moderna del sector". Niega una vez más que sean la causa del problema de acceso al alquiler y lamenta que se les utilice como "cortina de humo".

Pero del decreto lo que más preocupa a CASOCIA es la retroactividad. Se da un plazo de 6 meses a las viviendas turísticas que ya tienen licencia de actividad para adaptarse a los nuevos requisitos. Los más importantes son:

Se establecen límites de ocupación de un máximo de ocho plazas por vivienda

Un baño correctamente equipado (con bañera o ducha) por cada cuatro plazas.

Entrega presencial de llaves, con información turística y servicios básicos.

Incluir oferta de servicios de mantenimiento, limpieza y reparaciones.

Justificante de pago obligatorio, con todos los datos de la estancia.

Conexión a internet, salvo en zonas sin cobertura

Se establecen superficies mínimas en función del número de ocupantes de la vivienda: 25 metros cuadrados para una persona, 33 para dos y, a partir de tres personas, 15 metros cuadrados por cada una.

En cuanto al tamaño de las habitaciones, deben tener un mínimo de seis metros cuadrados si son individuales, 10 m² las dobles y 13 m² las triples. Por su parte, el salón ha de contar con un mínimo de 8 m², una superficie que se eleva hasta los 11 m² si tiene sofá cama de 1,35 metros.

Rodríguez asume que estas sean las condiciones exigidas para una nueva licencia, pero considera inadmisible que se le exija a viviendas turísticas que iniciaron su actividad antes del cambio de norma. Advierte que ya es casi "misión imposible" abrir una VUT ahora mismo en Asturias, pero con esta norma el sector podría sufrir un duro golpe. Y eso lo acabará pagando el turismo, avisa.