CON SERGIO BEGEGA

Resistir como cualidad política

Ahora el cierre del museo Piñole. En el mandato anterior el cascayu...Todos los gobiernos de Gijón se enfrentan a sus propias polémicas o situaciones en las que reciben numerosas presiones y la reacción suele ser la misma: resistir. Hay mucha teoría política detrás de cómo gestionar esos momentos, cuándo o cómo ceder o cómo mantenerse firme. Y es lo que queremos entender.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Solo quien resiste vence, decía Cela, y la política actual parece tomarlo al pie de la letra. Nuestro ANALISTA POLÍTICO, Sergio Begega, nos explica por qué es habitual ver a los gobiernos, y el de Gijón no es excepción, resistiendo frente a críticas y presiones. Solo cuando el coste oportunidad les recomienda hacer otra cosa parecen dar su brazo a torcer.

Sergio nos explica que si esta tendencia se ha establecido es en parte porque es lo que quiere, o premia, el electorado. Se tiende a penalizar al "débil", a quien rectifica o cambia de opinión, y se premia al "fuerte", a quien se mantiene fiel a sus principios. La teoría política y sociológica dice que lo perfecto es combinar la flexibilidad con la firmeza. Influye también a la hora de ceder o no antes las presiones la altura del mandato. Cerca de las urnas no suele ser conveniente tener a la gente en contra. Se hacen muchos más cálculos de los que podemos pensar. También hay mucha intención en los partidos políticos cuando nos mantienen continuamente en tensión y no dejan reposar los temas porque una polémica enlaza con otra.

Pese a todo, no podemos perder de vista que gobernar es el arte de ganar tiempo, y siempre es mejor resistir desde el poder (que se lo digan a Álvarez Cascos) y por eso tenemos muy pocos ejemplos de políticos que se van cuando no logran alcanzar sus objetivos. Aquí entrarían los dos tipos de ética fijados por Max Weber.

