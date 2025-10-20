63 FICX

"Reedland"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Un cortador de juncos encuentra el cuerpo sin vida de una niña en su tierra, lo que lo lleva a una búsqueda de la verdad mientras cuida de su nieta. En el primer largo de Sven Bresser (estrenado en Cannes y candidato holandés para los Oscar), el retrato observacional de un veterano cortador de juncos se transforma en un enigmático y perturbador thriller rural cuando el protagonista descubre el cuerpo sin vida de una joven en sus tierras. A partir de ahí, Bresser teje una atmósfera enrarecida e inquietante que coquetea con el terror folk y el misterio metafísico a lo Twin Peaks. Un filme ambiguo y visualmente impactante sobre la culpa, la paranoia y la maldad latente que anida en los lugares más insospechados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer