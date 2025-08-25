DESCONVOCADA HUELGA EN LAS ESCUELAS INFANTILES

La red de escuelines avanza más tranquila

UGT, CCOO y CSIF han decidido desconvocar la huelga prevista en las escuelas infantiles prevista el 4 de septiembre. Quieren dar una oportunidad a la negociación con el nuevo equipo de la consejería de educación liderado por Eva Ledo. "Ahora hay diálogo, un calendario de reuniones y compromisos serios".

Guillermo Figueroa

Gijón |

Ana Castellano, representante de UGT en la mesa de negociación, no tiene claro si la desconvocatoria de la huelga hubiese sido posible si la anterior consejera, Lydia Espina, continuase en el cargo. Habían llegado a un punto muerto, pero ahora se ven "pequeñas cosas pero que sirven para ver que se está avanzando". Ana pone como ejemplo que las educadoras que se incorporan a la red de escuelines el 1 de septiembre ya tienen comunicación por escrito de cómo será su vuelta al trabajo.

Las reivindicaciones aún no están todas atendidas, empezando por tener garantías de que las escuelas de 0 a 3 tienen un carácter educativo. "Ya no son guarderías", afirma Ana, quien señala este punto como "objetivo irrenunciable". Pero sienten que hay voluntad de que la red de escuelines arranque con buen pie. La próxima reunión negociadora será a mediados de septiembre, y servirá para poner en marcha un grupo de trabajo en el que se abordarán las diferentes propuestas que se han recibido en torno al reglamento de funcionamiento de la red. Que se cuente con los sindicatos es algo que ha gustado.

Con todo, Ana Castellano entiende que el inicio del curso será "normal y tranquilo" en los 22 concejos cuya integración en la red de escuelines será una realidad. Sin embargo, queda mucho trabajo porque los ayuntamientos más grandes se unen el próximo año.

