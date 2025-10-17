CIBERSEGURIDAD

¿Qué sabes sobre ciberseguridad?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) llegará a finales de este mes a Gijón con un 'roadshow' itinerante. El objetivo es concienciar sobre el uso seguro y responsable de Internet. Hablamos de una muestra que estos días está instalada en León y que llegará a Gijón el martes 28 de octubre. Se instalara en el aparcamiento de El Molinón.

Ana Fierro

Gijón |

Su elemento principal para fomentar las buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías, es un camión desplegable que alberga en su interior actividades lúdicas. Nos propondrá un 'escape room' que simula un centro de control en el que los participantes manejarán dispositivos móviles, una mesa táctil y una mesa de arena. Son todos ellos, según nos han contado, elementos que permiten el desarrollo de dinámicas orientadas a saber más de ciberseguridad.

El 'roadshow' de INCIBE contará en el exterior con juegos de mesa y tableros de suelo en gran formato para aprender más.

