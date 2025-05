Si el Puerto no cede la franja de Naval Azul el Ayuntamiento denunciará la "estafa" en los tribunales

El equipo de gobierno tiene claro que la justicia les daría la razón. La franja en disputa aparece en todos los documentos directamente relacionada con la compra del ámbito de Naval Gijón. Aunque el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, reconoce que la cesión gratuita de esa franja de 3.800 metros cuadrados no está culminada, no ejecutarla supondrá "una estafa". Recuerda que la franja está "estrechamente ligada" al ámbito de Naval Azul y su cesión fue estudiada por muchos organismos y funcionarios. No ha lugar a un cambio de opinión en este asunto, sentencia.

Martínez Salvador insta al Psoe a poner fin a su estrategia de bloqueo. Entiende que su único objetivo es evitar que sea este gobierno quien devuelva los terrenos de los antiguos astilleros a la ciudadanía. El puerto tiene muchos más ámbitos en los que intervenir si quiere, recuerda el portavoz. Pese a todo, afirma que la relación Puerto-Ciudad es reconducible. Es tan fácil como ceder la franja en el plazo máximo de un mes, dice. Rechaza que se les acuse de desleales porque "la mayor deslealtad que existe es incumplir los acuerdos".

La junta de gobierno ha aprobado además el inicio del expediente del Plan Especial de Naval Azul que ordenará el ámbito y establecerá las condiciones para la implantación de unas empresas que "ya se han interesado". Se prevé que la tramitación urbanística lleve 18 meses (o menos) y durante ese tiempo se acondicionarán los terrenos. La idea es abrir el espacio a los gijoneses "este mismo año".