Problemas recurrentes para ser madre

Paloma Navarro (Mil Voces Violetas, Conseyu de la Mocedá) está a punto de ser madre. Y es consciente en primera persona de las dudas y los miedos que implica tomar esa decisión. Pero Elena Díaz le cuenta que sus miedos son los mismos que tuvo ella hace muchos años. La diferencia principal radica en la edad a la que una mujer es madre. Antes se tenían hijos con 20 años o poco más. Hoy la media dice que estamos en los 33. Esta circunstancia hace que a la presión social (que siempre exisitó) por ser madre se sume la presión biológica. Paloma cree que debería facilitarse a los jóvenes la posibilidad de apostar por la maternidad sin tener que retrasar el momento para tratar de ganar una seguridad laboral que no siempre llega.

Porque los estudios indican que tener unos trabajos más estables y facilitar el acceso a la vivienda es fundamental para revertir la baja natalidad actual. También implementar unos horarios laborales más conciliadores, sin jornadas partidas. Sin embargo, Paloma apunta a un dato. Antes con el sueldo de un hombre podía vivir la familia. Ahora con dos sueldos se consigue malamente. Es decir, en lugar de trabajar 8 horas en total se trabajan 16 con peores resultados. Elena cuenta que la estabilidad laboral tampoco fue una realidad muy extendida en su época.

Es un tema importante. Porque los datos están ahí. El año pasado nacieron en Asturias 4.550 bebés. En la década de los 50 y 60 estábamos entre 15.000 y 20.000 nacimientos y es en los 80 cuando bajamos de los 10.000. Las estadísticas dicen que en 15 años habremos perdido 40.000 habitantes.