La primera comunidad energética de Gijón está cerca de ser una realidad

Necesitan 50 socios (son 32 actualmente, les quedan unos pocos para llegar) para que la comunidad energética sea un hecho. Aunque la inversión inicial asciende a 2.650 euros, se prevé que quede en menos de 2.000 euros una vez hechas todas las deducciones. Con esa inversión, que se prevé amortizar en 5 años, se tendrá acceso a un descuento en la factura de energía. No en el precio final, sino en la energía consumida (que se traducirá en un descuento en base a la tarifa de cada socio). Y eso, prevén, durante unos 15 o 20 años, vida útil de las placas solares.

Aunque nacieron en el barrio de Santa Bárbara, las diferentes modificaciones normativas permite asociarse a la comunidad a muchos gijoneses porque el radio de acción de las comunidades se ha ampliado. No a los 5 kilómetros que serían lo ideal, pero se amplió mucho. Añadiendo que no solo se trata de ahorrar dinero. También de tener más poder de decisión, algo que se consigue a través de la información. Se puede solicitar información en el correo asoleyar@gmail.com

Los miembros de Asoleyar Ángel Pérez, Eneko Aierbe y Leundina Mezquita, están convencidos de que las comunidades energéticas son el futuro.