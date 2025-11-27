Predecir "a ciegas"

El tiempo a veces esconde sus cartas. Lo vimos hace días en Avilés o Piedras Blancas, donde se esperaba que lloviese, pero no que se acumulasen hasta 100 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad. Se dieron los condicionantes para que eso pasase y encima el foco de la "célula tormentosa" no se moviese de sitio y todo cayese en el mismo lugar. Pero si no se vio venir con cierta antelación fue en parte porque el radar de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (solo hay uno en Asturias) estuviese apagado. Por mantenimiento, explicaba la AEMET. Eso ha hecho que durante los dos meses y medio que no ha funcionado (ayer mismo se activó de nuevo) las predicciones en lo que a lluvias se refiere se hicieran a ciegas. Porque Javimo nos cuenta que la información que aporta ese radar es la "real" e "in situ". Era como ir circulando en coche en invierno sin las cadenas en el maletero.

Ahora que se ha activado será importante, porque Javimo prevé un inicio de diciembre movidito. La "puerta gallega" se abre y empezarán a entrar borrascas que da gusto. Y el frío ha venido para quedarse. Los afortunados pueden ser los esquiadores, porque la temporada promete, dice. Aunque habrá que ir viendo.

De cara al encendido de la iluminación navideña, con un poco de suerte podremos hacerla sin paraguas. La lluvia se espera para la noche.