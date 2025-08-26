UN PROBLEMA MÁS COMÚN DE LO QUE PARECE

Un policía salva la vida a una joven en Gijón y le cuesta 500 euros

Un policía evitó en mayo de 2023 que una joven de 19 años se arrojase al vacío en la zona del cerro de Santa Catalina. La intervención le supuso un reconocimiento público por parte de la Policía, pero entendió que era merecedor de la Cruz al Mérito Policial con distintito rojo y lo reclamó en los tribunales. No le han dado la razón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La historia la narra en su edición de hoy el Diario El Comercio. El tribunal superior de justicia de Asturias reconoce en su fallo que el agente cumple los requisitos para recibir tal condecoración, pero no tiene "derecho subjetivo" a que le impongan la medalla. Le condena por ello a pagar los costes del proceso judicial, fijados en 500 euros.

Nos hemos interesado en cómo funcionan este tipo de reconocimientos. Luismi Rocha, secretario general del sindicato JUPOL, nos ha explicado que recibir una medalla depende de una decisión de los cargos, el comisario en general. La ley que lo regula data de la década de los 60 y no fija un criterio claro. Si el jefe quiere la recibes. Si no quiere no. El sindicato mayoritario en la policía lamenta la situación y han denunciado en múltiples ocasiones que este tipo de medallas es habitual recibirla si eres jefe aunque estés "alejado de la realidad policial" pero los agentes de base no suelen recibirlas aunque la merezcan.

En el caso del distintivo que reclamaba el agente en cuestión viene aparejado de un incremento salarial, lo cual, cree Luismi, puede condicionar que se otorguen, pero hay otros reconocimientos que no conllevan más salario y también escasean entre los policías rasos. Pasa en toda España.

Aprovechando que Luismi está destinado en Gijón le hemos preguntado por la seguridad en verano. Asegura que los delitos están creciendo y advierte que falta plantilla en Gijón y Asturias. No solo en verano, cuando el turismo multiplica la población, sino todo el año.

