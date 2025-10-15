63 FICX

"Peter Hujar’s Day"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Ana Fierro

Gijón |

Ira Sachs es un director de referencia del cine independiente estadounidense que visitará Gijón por primera vez este noviembre para presentar "PETER HUJAR’S DAY" (Estados Unidos, Alemania). Seleccionado en la competición internacional de Cannes en 2019 con Frankie, ganador del Gran Premio del Jurado en 2005 en Sundance con Forty Shades of Blue y del Teddy Award en Berlinale en 2012 con Keep the Lights On, la obra de Sachs ha sido reconocida por su maestría en el retrato íntimo de las relaciones humanas. Su última producción, protagonizada por Ben Whishaw y Rebecca Hall, reconstruye un fascinante encuentro entre Peter Hujar, reconocido fotógrafo underground y figura destacada de la movida del downtown neoyorkino de los 70 y 80, y la escritora Linda Rosenkrantz, autora del libro en el que se inspira la película.

