Perros y gatos buscan nuevo mejor amigo

Es urgente porque llegará el invierno y los animales estarán mucho mejor en un hogar que en unas instalaciones que "se han quedado obsoletas". La presidenta de la Fundación, Alejandra Mier, reconoce que la situación que se han encontrado en Serín no es la mejor posible. O la deseable. Pero Alejandra prefiere mirar al futuro con optimismo y no hurgar en las heridas del pasado, por eso centra sus esfuerzos en conseguir adoptantes.

Ya han demostrado que son capaces al frente del albergue de animales de Oviedo. Allí tienen 22 perros a la espera de familia, frente a los 110 que hay en Gijón. Recuerda que adoptar no es complicado. Ellos se encargan de comprobar si perro y humano están destinados a ser los mejores amigos. Alejandra lo explica como "hacer match".

Para favorecer la adopción, la fundación ha decidido que para gatos de más de 1 año y perros de más de 5 años no habrá coste. Para el resto son 30 euros. Los perros se entregan con: microchip, pasaporte, vacunas completas, revisión veterinaria, desparasitación externa e interna y castración si la edad lo permite. Los cachorros se entregan con fecha de esterilización, estando la cirugía incluida en la adopción en nuestras clínicas colaboradoras. Los gatos se entregan con: microchip, pasaporte, vacunas completas, revisión veterinaria, desparasitación externa e interna y castración si la edad lo permite. Los gatitos se entregan con fecha de esterilización, estando la cirugía incluida en la adopción en nuestras clínicas colaboradoras. Se hacen test de leucemia e inmunodeficiencia felina.