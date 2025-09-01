FÚTBOL

Perrin desata otra vez la locura

Un solitario gol del central francés, tras nueva asistencia de Juan Otero, le da al Sporting la tercera victoria en el arranque de Liga y pone patas arriba El Molinón. Oscar Cortés, extremo colombiano de 21 años cedido por el Rangers, será nuevo jugador rojiblanco

Juan Gancedo

Gijón |

Pleno de puntos para el Sporting. Perrin, con un cabezazo en plancha en la segunda parte, marcó el gol del triunfo rojiblanco, que se quedó corto para los méritos hechos por el equipo de Garitano. El Sporting, en la primera parte, ofreció la mejor versión hasta la fecha, con intensidad, verticalidad, un juego rápido y fluido y bastantes ocasiones claras, todas ellas desbaratadas por Badia.

Garitano, a la luz de los datos, optó por colocar a Otero en banda y darle su primera titularidad a Amadou. Y los dos estuvieron muy bien: la cuarta asistencia del ex de Atlas la aprovechó Perrin para desatar la locura en El Molinón: lleno de nuevo (salvo abonados que no pudieron acudir), y que apretó de lo lindo para ayudar al equipo a defender. La Leonesa no tuvo más remedio que buscar el empate, pero con pocos recursos y una única ocasión: una falta directa que lanzó Pastoriza buscando la escuadra y que sacó Yáñez a córner con una parada espectacular.

La victoria coloca al Sporting segundo, sólo superado por el Racing por mejor diferencia de goles, y con el resto de equipos a dos puntos como mínimo. La próxima cita será el sábado a las 16:15 horas en Riazor, ante el Deportivo.

Para ese partido Garitano ya podrá contar con el último refuerzo. El colombiano de 21 años Oscar Cortés, cedido por el Rangers, está ya en Gijón y por la tarde podría unirse a los entrenamientos. En el préstamo de Cortés no se incluye ninguna opción de compra.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (GARITANO, OTERO Y YÁÑEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO DEL VIERNES

