Dos años después de su Premio al Mejor Largometraje (Albar) por Hygiène sociale, Côté suma el FICX al fantástico recorrido (Berlinale, BAFICI, Cinema du Réel, CPH:DOX) de su nueva obra, un retrato completamente a contracorriente donde conviven con perfecta armonía lo humano y lo bizarro. Premiado en Locarno, Berlín, Jeonju y Montreal, Côté registra sin soberbia moral ni atisbos de explotación los esfuerzos de un personaje que lucha por recuperar su autoestima mediante un trabajo no remunerado donde limpia casas a mujeres dominantes, con las que vive también experiencias fetichistas.