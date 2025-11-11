63 FICX

"Paul"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Dos años después de su Premio al Mejor Largometraje (Albar) por Hygiène sociale, Côté suma el FICX al fantástico recorrido (Berlinale, BAFICI, Cinema du Réel, CPH:DOX) de su nueva obra, un retrato completamente a contracorriente donde conviven con perfecta armonía lo humano y lo bizarro. Premiado en Locarno, Berlín, Jeonju y Montreal, Côté registra sin soberbia moral ni atisbos de explotación los esfuerzos de un personaje que lucha por recuperar su autoestima mediante un trabajo no remunerado donde limpia casas a mujeres dominantes, con las que vive también experiencias fetichistas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer