Los parques de baterías vuelven al centro de la polémica

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, acusa al concejal de urbanismo de haber mentido a los vecinos cuando les aseguró que se ponían en suspenso la concesión de licencias. De ellos depende, recuerda Suárez Llana, conceder licencia a proyectos que quieran instalarse en suelo urbanizable o industrial (en suelo rural y no urbanizable se aplica la moratoria aprobada por el Gobierno de Asturias).

La denuncia de IU ha caído como un jarro de agua fría en Lloreda. El parque de baterías que proyecta Iberdrola ya contaba con informe de impacto ambiental y autorización del gobierno asturiano, y confiaban en que el Ayuntamiento paralizase la iniciativa. El presidente de la asociación de vecinos La Bareza-Lloreda, José Luis Fernández, ha afirmado en onda cero sentirse defraudado. Recuerda que está en juego la salud de los vecinos y aunque el parque proyectado se ubicase en un polígono industrial "hay viviendas a 30 o 40 metros". Insta a los partidos políticos "del color que sean" a proteger el interés general y de ciudadanos.

Los vecinos adelantan que seguirán dando la batalla en la medida de sus posibilidades. Iberdrola Renovables pretende la construcción del sistema de almacenamiento eléctrico "Bess Lloreda 1", con una capacidad de almacenamiento de 22.36 megavatios hora (MWh) y una potencia de 5 MVA en el polígono de La Juvería, en Lloreda. Supondría una inversión de 5.9 millones de euros.